Президент пригадав, що 2 роки тому саме в цей час почався коронавірус. Тепер ми маємо нові виклики.

До теми Нема такого бункера, щоб пережити відповідь Бога, – Зеленський звернувся до Путіна

Рівно тиждень тому Україну атакував інший вірус, інша хвороба. І ті, хто страждає на тяжку анексію та окупацію чужих земель. Тиждень тому о 4 ранку Росія вторглась в Україну, на нашу незалежну землю,

– сказав Зеленський.

Він назвав це гострим припадком агресії, манією величі, переслідування. Росія вдерлась на танках, ракетах та з іншим важким озброєнням.



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