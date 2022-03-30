"Недоразведчики": разведка опубликовала имена оккупантов, которые совершают военные преступления

Украинская разведка получила новый список российских военнослужащих, которые совершают военные преступления против нашего народа.

Показали перечень военных из 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ. Он расположен в Дагестане.

К теме Разведка опубликовала новый список военных преступников: известны имена гвардейцев из Брянска

Недоразведчики, мы все знаем о вас!

– отметили в Минобороны.

Оккупантам пообещали, что никакой "центр" не подготовит к гневу, который ожидает их не только от подразделения, но и от всего народа Украины.

Полный список можно просмотреть по ссылке.

Интересно – Жена оккупанта советует ему, что украсть в Украине: