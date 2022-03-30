"Недоразведчики": разведка опубликовала имена оккупантов, которые совершают военные преступления
30 марта 2022 , 15:18Читати новину українською
Источник:ГУР Минобороны Украины
Украинская разведка получила новый список российских военнослужащих, которые совершают военные преступления против нашего народа.
Показали перечень военных из 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ. Он расположен в Дагестане.
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Недоразведчики, мы все знаем о вас!
– отметили в Минобороны.
Оккупантам пообещали, что никакой "центр" не подготовит к гневу, который ожидает их не только от подразделения, но и от всего народа Украины.
Полный список можно просмотреть по ссылке.
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