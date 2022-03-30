Показали перелік військових із 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ. Він розміщений у Дагестані.
До теми Розвідка опублікувала новий список воєнних злочинців: відомі імена гвардійців з Брянська
Недорозвідники, ми все знаємо про вас!
– наголосили в Міноборони.
Окупантам пообіцяли, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який чекає їх не тільки від підрозділу, а й від усього народу України.
Повний список можна переглянути за посиланням.
Цікаво – Дружина окупанта радить йому, що вкрасти в Україні: