Резников рассказал, хватает ли людей украинской армии

Вооруженные Силы продолжают давать отпор русским захватчикам. Министр обороны подчеркнул, что количества людей в армии достаточно, чтобы вести борьбу.

Алексей Резников в одном из своих недавних интервью прокомментировал, как Украина сопротивляется захватчикам. В частности, он проанализировал то, достаточно ли у нас для этого военных мощностей.

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Недостает ли Вооруженным Силам людей

По словам Министра обороны, украинской армии хватает людей. А также "Укроборонпром" наращивает объемы изготовления и оружия, и патронов.

Я бы сказал так: людей хватает. Но когда у тебя идет война, тебе всегда чего-то не хватает. Интенсивность ведения войны безумна, а значит, у нас постоянная необходимость пополнения арсеналов. И, конечно, мы это все обсуждаем с партнерами,

– сказал Резников.

Он отметил, что были периоды этой войны, когда с украинской и российской сторон в сутки вылетало около 100 тысяч артиллерийских снарядов и ракет. Поэтому нужно постоянно обновлять запасы.

Кроме того, Резников подчеркнул, что мы получаем от международных партнеров необходимое вооружение по контрактам и МТД.

Что такое МТД Международная техническая помощь – это ресурсы и услуги, которые в соответствии с международными договорами предоставляются донорами на безвозмездной и безвозвратной основе для поддержки Украины. Кабинет Министров утвердил соответствующее постановление 15 февраля 2002 года.

Источник: Международная техническая помощь – это ресурсы и услуги, которые в соответствии с международными договорами предоставляются донорами на безвозмездной и безвозвратной основе для поддержки Украины. Кабинет Министров утвердил соответствующее постановление 15 февраля 2002 года.Источник: Минэкономики

Продолжает ли украинский бизнес выполнять контракты Минобороны

В настоящее время 77 процентов контрактов Министерства обороны принадлежат украинскому бизнесу, однако 65 процентов денег идет по этим контрактам за границу. Однако правительство приняло важные изменения, поэтому ситуация может измениться.

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По словам Резникова, 2023 год пройдет лучше для украинского производителя благодаря рамочным договорам. Собственно, решение об этом утвердило правительство. Важно обеспечить сейчас поддержку украинским производителям во избежание экономического кризиса.

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