Белый дом по-украински: какой недвижимостью владеет Петр Порошенко

Накануне президентских выборов не утихает ажиотаж вокруг кандидатов на пост главы государства, который сейчас занимает Петр Порошенко. 24 канал продолжает исследовать недвижимость топ-политиков, чтобы лучше познакомить вас с жизнью чиновников. В этом материале вы узнаете, почему дом Президента Украины Петра Порошенко называют Белым домом.

Политическая карьера Порошенко берет свое начало еще с 1990-х годов, когда действующий гарант стал членом партии СДПУ (о), которую возглавил Виктор Медведчук.

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В начале 2000 Петр Алексеевич создал собственную фракцию "Солидарность", а впоследствии и партию с таким же названием. К слову, впоследствии она вошла в избирательный блок Виктора Ющенко "Наша Украина", а сам Порошенко стал руководителем избирательного штаба.

После этого его политическая карьера стремительно пошла вверх. Уже с 2005 года его назначили на должность секретаря СНБО, позже Порошенко был председателем Совета НБУ, а также занимал должности министра иностранных дел (с 2009 по 2010 годы) и министра экономического развития и торговли Украины (2012 год).



Петр Порошенко стал самым молодым президентом Украины

После Революции Достоинства и бегства Виктора Януковича в Россию в Украине были объявлены внеочередные президентские выборы в мае 2014, на которых Порошенко победил в первом туре, набрав более половины голосов избирателей.

Что известно о недвижимости Петра Порошенко

Согласно электронной декларации президента за 2017 год, он имеет в своей собственности три квартиры и один дом общей площадью 1331,70 метра квадратных. Все они расположены в Киевской области, село Козин. Кроме того, Порошенко имеет шесть земельных участков.

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Дом Петра Алексеевича часто любят сравнивать с официальной резиденцией президента США – Белым Домом. Это и неудивительно, ведь они действительно очень похожи. Вот только известный дом в Вашингтоне имеет площадь 5100 квадратных метров, что почти в четыре раза больше, чем имение Порошенко.



В Белом доме живет и работает действующий президент США только на момент президентского срока



Дом Петра Порошенко в Козине

Рядом с огромным двухэтажным особняком расположен еще один дом, но меньше. Кроме того, на территории усадьбы есть гостевой коттедж, баня, а также две беседки рядом с водой.

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Владения Петра Порошенко с высоты птичьего полета

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали информацию, что действующий гарант арендовал участок у реки площадью 0,75 гектара на 50 лет. Он оградил ее общим забором со своим имением, поэтому жители Козина не имеют свободного доступа к реке с участка.



Порошенко арендовал берег реки в Козине



​На территории, которой владеет гарант, есть даже православная церковь

Стоит отметить, что Петр Алексеевич также является владельцем трех квартир в Киеве, площадью 134,06 квадратных метров, а также 82,15 и 68,20 квадратных метров. А журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" еще в 2016 году показали фото роскошной виллы Порошенко в Испании. Официально испанская недвижимость зарегистрирована на компанию Feruvita SL.

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Как будут проходить выборы президента Украины?8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов в президенты. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.



Президентские выборы 2019: главные даты