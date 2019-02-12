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      Белый дом по-украински: какой недвижимостью владеет Петр Порошенко

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      Недвижимость Петра Порошенко ▷ список всех имений Порошенко
      Где живет Петр Порошенко? / 24 канал

      Накануне президентских выборов не утихает ажиотаж вокруг кандидатов на пост главы государства, который сейчас занимает Петр Порошенко. 24 канал продолжает исследовать недвижимость топ-политиков, чтобы лучше познакомить вас с жизнью чиновников. В этом материале вы узнаете, почему дом Президента Украины Петра Порошенко называют Белым домом.

      Политическая карьера Порошенко берет свое начало еще с 1990-х годов, когда действующий гарант стал членом партии СДПУ (о), которую возглавил Виктор Медведчук.

      "Жить по-новому!" Читайте о том, какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко

      В начале 2000 Петр Алексеевич создал собственную фракцию "Солидарность", а впоследствии и партию с таким же названием. К слову, впоследствии она вошла в избирательный блок Виктора Ющенко "Наша Украина", а сам Порошенко стал руководителем избирательного штаба.

      После этого его политическая карьера стремительно пошла вверх. Уже с 2005 года его назначили на должность секретаря СНБО, позже Порошенко был председателем Совета НБУ, а также занимал должности министра иностранных дел (с 2009 по 2010 годы) и министра экономического развития и торговли Украины (2012 год).

      Петро Порошенко інавгурація
      Петр Порошенко стал самым молодым президентом Украины

      После Революции Достоинства и бегства Виктора Януковича в Россию в Украине были объявлены внеочередные президентские выборы в мае 2014, на которых Порошенко победил в первом туре, набрав более половины голосов избирателей.

      Что известно о недвижимости Петра Порошенко

      Согласно электронной декларации президента за 2017 год, он имеет в своей собственности три квартиры и один дом общей площадью 1331,70 метра квадратных. Все они расположены в Киевской области, село Козин. Кроме того, Порошенко имеет шесть земельных участков.

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      Дом Петра Алексеевича часто любят сравнивать с официальной резиденцией президента США – Белым Домом. Это и неудивительно, ведь они действительно очень похожи. Вот только известный дом в Вашингтоне имеет площадь 5100 квадратных метров, что почти в четыре раза больше, чем имение Порошенко.

      Білий Дім у США
      В Белом доме живет и работает действующий президент США только на момент президентского срока

      Будинок Петра Порошенка
      Дом Петра Порошенко в Козине

      Рядом с огромным двухэтажным особняком расположен еще один дом, но меньше. Кроме того, на территории усадьбы есть гостевой коттедж, баня, а также две беседки рядом с водой.

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      Будинок Порошенка з висоти
      Владения Петра Порошенко с высоты птичьего полета

      Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали информацию, что действующий гарант арендовал участок у реки площадью 0,75 гектара на 50 лет. Он оградил ее общим забором со своим имением, поэтому жители Козина не имеют свободного доступа к реке с участка.


      Порошенко арендовал берег реки в Козине


      ​На территории, которой владеет гарант, есть даже православная церковь

      Стоит отметить, что Петр Алексеевич также является владельцем трех квартир в Киеве, площадью 134,06 квадратных метров, а также 82,15 и 68,20 квадратных метров. А журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" еще в 2016 году показали фото роскошной виллы Порошенко в Испании. Официально испанская недвижимость зарегистрирована на компанию Feruvita SL.

      Читайте больше о Недвижимости кандидатов в президенты на выборах 2019

      Как будут проходить выборы президента Украины?8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов в президенты. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Недвижимость кандидатов в президенты Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Публикации Статьи Президент Украины Елитная недвижемость
      Источник: 24 канал
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