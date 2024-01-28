По мнению Неижпапы, разрешение от международных партнеров использовать западное оружие, в частности дальнобойные ракеты, по военным объектам на территории России способно изменить ход войны в пользу Украины.

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Надо сделать Путину "больно"

По словам вице-адмирала, российский диктатор понимает язык силы. Враг знает возможности Украины и, соответственно, реагирует на них. Если показать ему, что на каждый удар будет "прилетать" сдача, Путин остановится.

По мнению командующего, если бы Украина имела безграничные возможности, война развернулась бы совсем по другому.

Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему ответить ударом на удар, он не станет драться... Если он поймет, что Украина может дать отпор и сделать ему действительно "больно", конечно, он отступит,

– подчеркнул Неижпапа.

Командующий ВМС Украины заметил, что скорость наступления победы зависит от того, как быстро Вооруженные силы получат нужный боевой потенциал и способности для уничтожения инфраструктурных объектов противника.

"Если бы у Украины были те или иные виды дальнобойного оружия, которые можно использовать глубже на территории врага, конечно же, он вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя", – заметил военный.

Справка: Великобритания, США и другие союзники только в 2023 году начали предоставлять Украине дальнобойные ракеты. В то же время Киев может использовать их только для ударов по россиянам только на оккупированных территориях.

Что еще нужно для победы