Путин действительно заинтересован в долгой войне. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, добавив, что его самый главный ресурс – это он лично, ведь все зависит от желаний диктатора.
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Имеет ли Россия силы для такой войны
"Путин решил, что война будет продолжаться до его смерти. Он никогда не остановится и будет вести войну. Это нужно понимать. Поэтому украинская сторона осознала, что с Путиным нет смысла договариваться о каких-либо переговорах", – сказал Сергей Жирнов.
Он добавил, что российский диктатор будет просить только кратковременной остановки, но потом все равно продолжит войну. Если удастся договориться о перемирии с Украиной, он сразу начнет новый конфликт.
Россия и в целом путинский режим, к сожалению, имеют потенциал для войны. Это не тот ресурс, который позволит завоевать всю Украину, но вести боевые действия на таком же уровне, как сейчас, удастся,
– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.
В настоящее время боевые действия очень интенсивны, потому что Путину перед выборами нужны победы. Это всем очевидно. В сводках Генштаба мы видим, что Россия практически ежедневно теряет тысячу бойцов и десятки, даже сотни единиц техники. Это значит, что враг постоянно наступает. Такие потери не могут возникать во время оборонных операций.
Россия имеет потенциал и человеческий, и в технике. Продолжается усиление, ведь есть депрессивные регионы, где за 150 – 200 тысяч рублей люди готовы идти на смерть. Если не они сами на это соглашаются, то их заставляют семьи, безработица, малая зарплата, долги. Потенциально к 2028 году у России еще будут резервы,
– подчеркнул Жирнов.
Может ли что-то измениться
Даже сейчас есть понимание, что война с Украиной непопулярна внутри самой страны-агрессора. Следовательно возникает вопрос, хватит ли у российского народа терпения, чтобы ее продолжать. Ведь одно дело – это иметь ресурсы, наращивать их, а другое – постоянно жить в стране, которую строит диктатор.
Путин серьезно думает, что рост экономики благодаря военно-промышленному комплексу – это отличная вещь. Хотя в российском Центральном банке, Министерстве экономики есть умные люди, которые говорят ему, что это только одноразовая ситуация. Она может длиться год – два, не более. Но Путину на это безразлично,
– заметил Сергей Жирнов.
Актуальные новости о Владимире Путине
- Российский диктатор встретился с курсантами Санкт-Петербургского государственного морского технического колледжа. Он заявил, что в Украине якобы воюют свыше 600 тысяч российских бойцов, сказал, что зона боевых действий очень велика, а механизмы огромны. Путин посоветовал курсантам "не жалеть себя" и быть готовыми "подставить стране плечо".
- В Мариуполе пытаются популяризировать персону так называемого российского президента. Для этого даже проводят встречи с детьми в школах, готовят для них специальные лекции. Также учеников активно привлекают к агитации, к примеру, заставляют готовить танцевальное поздравление, чтобы выразить поддержку на выборах.
- Лидер немецкой политсилы "Альянс Сары Вагенкнехт", которую называют "подругой Путина", обвинила политиков, которые выступают за предоставление Украине дальнобойных ракет. Она заявила, что ими Зеленский якобы сможет обстреливать Москву. Также Сара Вагенкнехт сказала, что западные санкции якобы вредят не России, а Германии и призвала уменьшить военную помощь Украине.