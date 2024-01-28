Путін справді зацікавлений у довгій війні. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, додавши, що його найголовніший ресурс – це він особисто, тож все залежить від бажань диктатора.

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Чи має Росія сили для такої війни

"Путін вирішив, що війна триватиме до його смерті. Він ніколи не зупиниться й завжди вестиме війну. Це потрібно розуміти. Тому українська сторона усвідомила, що з Путіним немає сенсу домовлятися про будь-які переговори", – сказав Сергій Жирнов.

Він додав, що російський диктатор проситиме лише короткотривалої зупинки, але потім все одно продовжить війну. Якщо вдасться домовитись про перемир'я з Україною, він одразу почне новий конфлікт.

Росія та загалом путінський режим, на жаль, мають потенціал для війни. Це не той ресурс, який дасть можливість завоювати всю Україну, але вести бойові дії на такому самому рівні, як зараз, вдасться,

– підкреслив ексспівробітник КДБ.

Наразі бойові дії дуже інтенсивні, бо Путіну перед виборами потрібні перемоги. Це всім очевидно. У зведеннях Генштабу ми бачимо, що Росія практично щодня втрачає тисячу бійців і десятки, навіть сотні одиниць техніки. Це означає, що ворог постійно наступає. Такі втрати не можуть бути під час оборонних операцій.

Росія має потенціал і людський, і в техніці. Триває підсилення, адже є депресивні регіони, де за 150 – 200 тисяч рублів люди готові йти на смерть. Якщо вони не самі на це зголошуються, то їх змушують сім'ї, безробіття, мала зарплата, борги. Потенційно до 2028 року Росія ще матиме резерви,

– наголосив Жирнов.

Чи може щось змінитися

Навіть зараз є розуміння, що війна з Україною непопулярна всередині самої країни-агресорки. Відтак постає питання, чи вистачить у російського народу терпіння, щоб її продовжувати. Адже одна справа – це мати ресурси, нарощувати їх, а інша – постійно жити у країні, яку будує диктатор.

Путін серйозно думає, що ріст економіки завдяки військово-промислового комплексу – це чудова річ. Хоча в російському Центральному банку, Міністерстві економіки є розумні люди, які кажуть йому, що це лише одноразова ситуація. Вона може тривати рік – два, не більше. Але Путіну на це байдуже,

– зауважив Сергій Жирнов.

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