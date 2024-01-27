Невдоволення у Башкортостані "тліє у торфі під болотом", і рано чи пізно знову вибухне. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, наголосивши, що "полум'я" протесту горить і в інших регіонах Росії, зокрема, в Якутії та на Кавказі.

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"Усе це "рвоне" за певних умов. Владімір Путін і ФСБ прекрасно знають ці умови й надзвичайно пильно слідкують за ситуацією", – зазначила Романова.

Про яку умову йдеться

На думку Романової, масштабні протести можуть спалахнути після поразки на фронті або тоді, коли Путін "як-небудь" закінчить війну, себто зупиниться кровопролиття як українців, так і росіян.

Російський президент повинен рухатися у війні, щоб стримати невдоволення народу, проте щойно зупиниться – все рухне. І Путін це чудово розуміє.

Москва побоюється перспективи відділення регіонів. Так, в Орловській, Воронезькій областях і в Бурятії були створені "штаби" із запобігання загрозам виникнення і поширення сепаратизму, націоналізму, масових заворушень і злочинів екстремістської спрямованості.

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