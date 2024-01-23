Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив 24 Каналу, чи зможуть демонстрації в Башкирії знову розгорітися та запустити ланцюгову реакцію в інших регіонах.

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Чи продовжаться протести у Башкирії

Одну з акцій протесту башкири провели на площі національного героя Башкортостану Салавата Юлаєва, який у 1773 році приєднався до селянського повстання під проводом уродженця української станиці Зимовійська Омеляна Пугачова.

Тодішнім рушієм до демонстрації Юлаєва стала теперішня ситуація: на територію Башкирії заселили росіян, які зіпсували екологію. А нині місцевого активіста Фаїля Алсинова затримали через виступ на мітингу проти золотовидобування, до якого може бути причетним близький соратник Владіміра Путіна – Аркадій Ротенберг.

Я сумніваюся, що їх щось спонукатиме далі виходити на протести. Вони давно такого не робили, мабуть, з часів повстання Салавата Юлаєва. Щоб відродити національну ідентичність та постати проти колонізаторів, потрібно не кілька днів і не один привід. Через одну іскру не може розгорітися велике полум'я. Це довгий процес,

– сказав політтехнолог.

Окрім того, протестувальників можуть зупинити репресії. Навіть уже відомі випадки, коли прихвосні путінського режиму шукали активістів у їхніх домівках та саджали у в'язницю. Таку практику Владімір Путін запозичив в Алєксандра Лукашенка. У 2020 році самопроголошений президент Білорусі розігнав хвилі мирних демонстрацій проти його режиму, але досі переслідує кожного мітингувальника.

Тобто взяли записи, приходять додому, фізично відбирають всі гроші та відправляють за ґрати. На протест у Білорусі вийшло понад мільйон людей. Арештували кожного, хто не втік. З Башкортостаном вчинять так само. Репресії будуть застосовані проти кожного,

– підкреслив Михайло Шейтельман.

Схоже було в СРСР

За словами Шейтельмана, населення Башкирії – це 30% корінних жителів, 40% росіян, 30% татар. Путінський режим навмисно переселяє російське населення до приєднаних територій, щоб знищити національну ідентичність та "роздмухати полум'я" поміж народів.

Зауважимо! За попередніми даними, Росія привезла до тимчасово окупованого Криму понад 600 тисяч росіян і продовжує заповнювати інші українські території своїм населенням. Зокрема, минулого тижня ширилася інформація про завезення 50 тисяч осіб в Маріуполь з Центральної Азії та віддалених регіонів.

Переселення народів також відбувалося за часів Радянського Союзу, коли людей масово відправляли у країни Балтії, в Казахстан, Кавказ, до Сибіру та на інші території. Проте переселенці змогли повстати, а чи трапиться схоже в Росії поки невідомо. Баймак та Уфа – це пробний шар, який покаже, чи здатний простолюд чинити спротив путінському режиму.

Протести в Росії: коротко