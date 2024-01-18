Ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії поділився припущенням в етері 24 Каналу, що Владімір Путін боїться того, у що можуть перерости протести в Башкирії. Наразі ситуація в Башкортостані регіонального та національного характеру, хоча має складові сепаратизму. Республіка продемонструвала, що у Росії нема регіонального спокою – навіть в такій глибинці мешканці можуть організуватися та виходити на спонтанні мітинги та захисти.

Зверніть увагу Протести охоплять всю територію Росії, – Юсов про ситуацію в Башкирії

Що лякає Путіна в Башкирії

Колишній співробітник СЗР Росії розповів, що затриманий Алсинов у 2020 році захищав шихан Куштау, який є унікальним стародавнім пагорбом. Арешт пов'язують із його виступом на мітингу проти золотовидобування минулого року. Серед іншого він згадував про війну Росії проти України. Крім цього, активіст очолював рух, який боровся за захист башкирської мови та культури, а також подекуди за незалежність республіки Башкортостан.

"Кажуть, що до золотовидобування причетний навіть Аркадій Ротенберг, близький соратник Владіміра Путіна. Вони використовували завезених працівників, зокрема з інших регіонів. Звісно, це створювало серйозну напругу у Башкирії. Робочим було байдуже, який розвиток матиме видобуток природних ресурсів, тому вони не надавали значення збереженню становища, в якій проводилися роботи", – сказав ексспівробітник КДБ Росії.

Натомість одному місцевому правозахисному угрупованню вдалось досягти справедливості й таким чином здобути популярності в народі. Жителі Башкортостану – народ, який починав свою діяльність не з антипутінського протесту. Мешканці навпаки записували численні відео з проханням до Владіміра Путіна приїхати й навести лад у республіці.

Попередньо відомо, що проти протестувальників застосували світло-шумові гранати, їх били та затримували. Зокрема, снаряд підірвався прямо під ногами одного з мітингувальників. Активіста відвезли звідти на машині. Також до будівлі суду приїжджали медики й надавали допомогу щонайменше 20 потерпілим.

У будь-якому випадку Путіну під час виборчої кампанії неприємні такі ситуації, що їх силовим шляхом розігнали. Хоча спочатку все доволі спокійно відбувалося, зокрема після оголошення вироку Алсинову 16 січня. Цей силовий розгін може породити нове невдоволення. Такі речі в Казахстані у 2022 році переросли в народну революцію, чого Путін дуже сильно боїться,

– резюмував Сергій Жирнов.

Деталі протесту в Башкирії: головне