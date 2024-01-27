Недовольство в Башкортостане "тлеет в торфе под болотом", и рано или поздно снова разразится. Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, подчеркнув, что "пламя" протеста горит и в других регионах России, в частности, в Якутии и на Кавказе.

К теме Зарабатывают деньги для сытых Москвы и Петербурга: какие протесты у России имеют потенциал

"Все это "рванет" при определенных условиях. Владимир Путин и ФСБ прекрасно знают эти условия и очень пристально следят за ситуацией", – отметила Романова.

О каком условии идет речь

По мнению Романовой, масштабные протесты могут вспыхнуть после поражения на фронте или тогда, когда Путин "как-нибудь" закончит войну, то есть остановится кровопролитие как украинцев, так и россиян.

Российский президент должен двигаться в войне, чтобы сдержать недовольство народа, однако как только остановится – все рухнет. И Путин это отлично понимает.

Москва опасается перспективы отделения регионов. Так, в Орловской, Воронежской областях и в Бурятии были созданы "штабы" по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и преступлений экстремистской направленности.

В России люди выходили на акции протеста: главное