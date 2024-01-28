На думку Неїжпапи, дозвіл від міжнародних партнерів використовувати західну зброю, зокрема далекобійні ракети, по військових об'єктах на території Росії здатний змінити хід війни на користь України.

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Треба зробити Путіну "боляче"

За словами віцеадмірала, російський диктатор розуміє мову сили. Ворог знає можливості України, і відповідно реагує на них. Якщо показати йому, що на кожен удар "прилітатиме" здача, Путін зупиниться.

На думку командувача, якби Україна мала безмежні можливості, війна розгорнулася б зовсім інакше.

Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповісти ударом на удар, він не стане битися... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і зробити йому справді "боляче", звичайно, він відступить,

– наголосив Неїжпапа.

Командувач ВМС України зауважив, що швидкість настання перемоги залежить від того, наскільки швидко Збройні сили отримають необхідний бойовий потенціал і можливості для знищення інфраструктурних об'єктів противника.

"Якби Україна мала ті чи інші види далекобійної зброї, які можна використовувати глибше на території ворога, звісно, ворог поводився б по-іншому, зокрема і на полі бою", – зауважив військовий.

Довідка: Велика Британія, США та інші союзники лише у 2023 році почали надавати Україні далекобійні ракети. Водночас Київ може використовувати їх тільки для ударів по росіянах тільки на окупованих територіях.

Що ще потрібно для перемоги