Нефть – это более 30% бюджета России, – Денисенко объяснил важность эмбарго

Падение российской экономики, если не введут новых санкций, по разным сценариям оценивают от 8% до 12%. То есть будет больно, неприятно, но не смертельно для "путинизма" и экономики России.

Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко. Он подчеркнул, что сейчас единственный весомый и проблемный сектор для России – это нефтяной.

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Нефтяное эмбарго необходимо

По словам Денисенко, санкции в газовом секторе не создадут значительных проблем экономике страны-агрессора, поскольку это лишь 10% ее бюджета. Кроме того, одни из главных потребителей российского газа – Европа и Япония вряд ли смогут от него отказаться в 2022 году.

Нефть это более 30% бюджета России. Поэтому если бы действительно ввели нефтяное эмбарго – это создало бы более глобальные проблемы для Путина, "путинизма" и в целом ситуации внутри России,

– заявил Денисенко.

Почему эмбарго пока малоэффективно

Он отметил, что сейчас, к сожалению, к эмбарго присоединились только 3 страны:

США;

Великобритания;

Канада.

Как подчеркнул Денисенко, эти государства не являются глобальными потребителями российской нефти. Именно поэтому они не создают критического эффекта на экономику страны-агрессора.

Денисенко объяснил важность нефтяного эмбарго: смотрите видео