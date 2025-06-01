Клубы черного дыма до сих пор поднимают в небо: нефтебаза в Энгельсе горит уже третий день
- Нефтебаза "Кристалл" в Энгельсе третий день продолжает гореть после атаки БпЛА.
- Российские власти заявляют, что не обнаружили превышения концентрации вредных веществ в воздухе.
В ночь на пятницу, 6 июня, в Энгельсе прогремели взрывы. Под удар попала нефтебаза.
Так, нефтебаза в Энгельсе горит уже третий день подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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Нефтебаза в Энгельсе до сих пор горит
Нефтебаза "Кристалл" в Энгельсе третий день продолжает гореть после атаки БпЛА. По данным российских пабликов, местные власти отчитались, что "не обнаружили превышения концентрации вредных веществ в воздухе".
"Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме продолжают мониторинг состояния воздуха. Анализ отобранных сегодня проб не выявил превышения концентрации вредных веществ в пределах жилой застройки на территории Энгельса. Отбор проб будет проводиться до полной ликвидации вспышки", – сообщили в правительстве региона.
Нефтебаза в Энгельсе до сих пор горит: смотрите видео
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Напомним, что накануне массированного вражеского обстрела в ночь на 6 июня были поражены аэродромы базирования авиации России и другие важные военные объекты.
К боевой работе были привлечены подразделения Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.