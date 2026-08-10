Об этом сообщили в "Атеш".

Что известно об уничтожении российской нефтебазы в Луганске?

Представители партизанского движения официально заявили о полном прекращении работы большой нефтебазы и прилегающих складских комплексов горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Луганске. По их словам, этот объект окончательно выведен из строя после серии точных ударов.

Уничтоженная база была одним из ключевых логистических узлов российских оккупационных войск. Именно оттуда, как утверждают в движении, снабжали топливом подразделения 41-й и 20-й общевойсковых армий России, воюющих на востоке Украины.

Потеря такого ресурса затрудняет снабжение врага и подрывает его возможности быстро перебрасывать технику и поддерживать боевые действия. Для российских подразделений это означает дополнительные проблемы с топливом в регионе, где и без того растет нагрузка на тыловую инфраструктуру.

В "АТЕШ" также рассказали, что их агенты в течение длительного времени отслеживали расположение резервуаров, графики подвоза цистерн и места наибольшего скопления топливозаправщиков. Собранные данные передавали украинским военным, после чего по нефтебазе наносили планомерные удары.

По словам движения, огневое поражение объекта осуществлялось 4 сентября 2025 года, 27 февраля, 24 мая, а также 4 и 5 июня 2026 года. После этих атак нефтебаза, как утверждают партизаны, стала полностью непригодной для работы.

Последствия ударов Сил обороны по нефтебазе оккупантов в Луганске / Фото с телеграм-канала "Атеш"

В движении подчеркнули, что противник фактически лишился одного из важнейших источников топлива в регионе. В "Атеш" также заявили, что и в дальнейшем будут уничтожать военную инфраструктуру оккупантов там, где это будет возможно.

В подполье также призвали желающих присоединяться к движению через официальные каналы связи.

Напомним, партизаны движения "Атеш" заявили, что ведут разведку возле бывшего здания СБУ в оккупированном Донецке, где, по их данным, работают сотрудники ФСБ. Агенты следят за транспортом и передвижениями российских силовиков, а собранную информацию, по их словам, передают Силам обороны Украины.