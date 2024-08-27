В сети показали новые спутниковые снимки с места пожара, сделанные в понедельник, 26 августа. На них видно, что огонь немного утих, а очаги возгорания локализовались.

Смотрите также Вышла из строя одна из крупнейших установок: СМИ рассказали о последствиях взрыва на Омском НПЗ

Как выглядит нефтебаза в Пролетарске на 9 день после пожара

Ранее наши источники в ГУР сообщили, что ВСУ ударили по нефтебазе "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе Пролетарска. Украинская разведка отметила, что этот объект обеспечивал деятельность российских войск.

В сети предполагают, что нефтебаза в Пролетарске могла быть атакована дважды. Вероятно, это произошло 23 августа. На кадрах видно, что два очага возгорания расположены довольно далеко друг от друга.

Спутниковые снимки нефтебазы в Ростовской области / Фото "Радио Свобода"

Также на новом видео, опубликованном в соцсетях, видно нефтебаза разрушена до основания.

Вот это музей! Вот что осталось. 15 лет строили. За неделю уничтожили,

– жалуется автор видео.

В Пролетарске 9 день горит нефтебаза: смотрите видео