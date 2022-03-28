Нефтебаза на Волыни серьезно пострадала, ее до сих пор гасят, – Полищук
28 марта 2022 , 09:23Читати новину українською
Источник:телеграм Игоря Полищука
Россия вечером 27 марта выпустила ракеты по нефтебазе на Волыни. По состоянию на 9 часов утра 28 марта пожар еще не был потушен.
Спасатели работали на месте происшествия всю ночь. Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.
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Нефтебаза довольно серьезно пострадала. Спасибо работникам ГСЧС за этот тяжелый и титанический труд,
– подчеркнул Полищук.
Он добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. Мэр также в очередной раз призвал местных жителей не публиковать информацию о последствиях обстрела.
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