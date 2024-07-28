Сначала о взрывах на этой нефтебазе сообщали российские телеграм-каналы, а впоследствии эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ. Где именно расположена нефтебаза "Полевая" на карте – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположена нефтебаза "Полевая"

Как рассказали местные жители, примерно в начале второго ночи в селе Полевая было слышно несколько мощных взрывов в районе местной нефтебазы. До этого, по словам россиян, был слышен характерный звук пролета БПЛА.

После взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление на нефтебазе ООО "Полевая". Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил огонь на нефтебазе, а также сказал, что пострадавших нет.

Через несколько часов в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что сегодня ночью был нанесен удар по нефтебазе "Полевая". По информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага.

В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, загорелись емкости с нефтепродуктами,

– написали военные.

Нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7 000 кубических метров. Этот объект используют, в частности, и для обеспечения потребностей вооруженных сил России. Сейчас последствия поражения этого энергетического объекта россиян еще уточняют.

Смотрите на карте, где расположена нефтебаза "Полевая"

Стоит отметить, что село Полевая, где и расположена одноименная нефтебаза, находится более чем в 160 километрах от границы с Украиной. Согласно данным, которые удалось найти в сети, ООО "Нефтебаза Полевая" появилось в Курской области не так давно – в 2017 году.