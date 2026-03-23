Украина до сих пор не дала разрешение осмотреть нефтепровод "Дружба", – СМИ

Европейские эксперты, которые недавно прибыли в Украину, до сих пор не получили разрешения осмотреть место поврежденного в результате российского обстрела нефтепровода "Дружба", чтобы оценить время и стоимость его восстановления.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на источники. Заметим, СМИ ранее сообщали, что специалисты прибыли в Украину еще на прошлой неделе.

Осмотрели ли место повреждений?

По данным собеседников издания, украинская сторона до сих пор не предоставила разрешение группе европейских экспертов, которые ранее прибыли в Киев, посетить место разрушения нефтепровода "Дружба", чего требовала Венгрия.

По словам источников, группа экспертов из ЕС до сих пор находится в Киеве и готова в любой момент выехать на место повреждения для оценки степени повреждений и стоимости ремонтных работ на соответствующем объекте.

Согласно обнародованной информации, ранее сообщали, что европейские эксперты проходят проверку безопасности, которую проводит Украина. В то же время в Еврокомиссии не комментируют ситуацию вокруг экспертной группы.

Отмечается, что пресс-секретарь Европейской комиссии по энергетическим вопросам Анна-Кайса Итконен во время брифинга в понедельник, 23 марта, заявила журналистам, что она не имеет обновленной информации относительно вышеупомянутой миссии.

На прошлой неделе мы отмечали, что существует группа экспертов, которые готовы к этой миссии. Мы не имеем никакой новой информации, которой могли бы поделиться по этому поводу. Итак, информация, предоставленная нами на прошлой неделе, остается актуальной,

– говорит заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста.

Какая сейчас ситуация вокруг "Дружбы"?