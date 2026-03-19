Украина представила Евросоюзу системный план восстановления нефтепровода "Дружба"

Украинская сторона рассказала заместителю посла ЕС в Украине о последствиях российской атаки на инфраструктуру нефтепровода "Дружба", а также презентовала план восстановления.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий на своей странице в соцсетях.

Сергей Корецкий заявил, что группа "Нафтогаз" ценит предложение ЕС по финансовой и технической помощи по восстановлению инфраструктурных активов перекачивающей станции "Броды" – в соответствии с лучшими европейскими инженерными нормами и нормами безопасности и противодействия повторным террористическим атакам.

Вместе с заместителем Посла ЕС Гедиминасом Навицкасом встретились с технической рабочей группой. Совместно с руководством Укртранснафты подробно проинформировали партнеров о последствиях российской атаки на инфраструктуру нефтепровода "Дружба",

– написал он.

Во время встречи представителю ЕС также рассказали о текущем состоянии дел и представили системный план восстановления. Вместе они обозначили дальнейшие совместные действия.

Напомним, ранее ЕС предложил экспертную поддержку и финансовые ресурсы, чтобы отремонтировать "Дружбу". Руководители Еврокомиссии и Евросовета указали, что сейчас для них приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех европейских граждан. Украина согласилась на такую помощь.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после последствий российских ударов понадобится примерно полтора месяца.

