Нефтяное эмбарго могут наложить на Россию в 2 этапа, – эксперт

Европа не готова блокировать поставки российской нефти в третьи страны. В частности, столь важного решения нет в шестом пакете санкций. Эксперты же уверяют, что нефтяное эмбарго на Россию все-таки могут наложить, это произойдет в 2 этапа.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт центра Разумкова Максим Белявский.

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По его словам, ввести нефтяное эмбарго нужно для того, чтобы военно-промышленный комплекс врага не получал поступлений и на эти деньги не собирал из оставшихся деталей ракеты, которые запускают по Украине.

Надеюсь, что нефтяное эмбарго будет, возможно, даже в 2 этапа. Первый этап – будут ограничены поставки морским путем. Это примерно 20% от текущих объемов отгрузки,

– объяснил Белявский.

В то же время вторым этапом эксперт называет – расписанную дорожную карту остановки поставок российской нефти в европейских странах в соответствии со сроками. "В каких-то странах это может быть 6 месяцев, в других – 10 или 12 месяцев", – считает Белявский.

Он добавил, что применение нефтяного эмбарго на ситуацию с рынком нефтепродуктов Украины не повлияет.

Максим Белявский о нефтяном эмбарго и ситуации с горючим в Украине:



Отказ Европы от нефтяного эмбарго: коротко

Европейский Союз после долгих обсуждений решил не вносить запрет на морскую транспортировку российской нефти в 6 пакет санкций.

Таким образом, ЕС решил принять позиции Греции и Мальты. А ведь на эти страны приходится две трети танкерного флота Европы. Запрет перевозки российской нефти третьим странам сильно ударил бы по экономике Греции и Мальты, поэтому ЕС решил пойти навстречу и исключить этот запрет.

Вместе с тем неизвестно, исключит ли ЕС из списка санкций запрет на страхование танкеров, являющийся серьезным препятствием для экспорта российской нефти.

В то же время Венгрия требует вообще не вводить никаких нефтяных ограничений против России из-за серьезных последствий для своей экономики. На переговоры в Будапешт отправилась лично глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Кроме того, Словакию и Чехию также хотели частично освободить от эмбарго, поскольку они зависимы от российской нефти. В частности, 95% поставок нефти в Словакию – российские.

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