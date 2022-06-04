Нефтяное эмбарго России прекрасно сработает довольно быстро

Саудовская Аравия сообщила западным союзникам, что готова увеличить добычу нефти, если добыча России упадет под грузом санкций.

Глобальный тренд

Количество работающих нефтяных и газовых буровых в США ускоряет рост и вероятно достигнет доковидного уровня к концу года. И этом еще начало полномасштабной войны не сказалось, потому что цикл "принятие инвестиционного решения – закупка оборудования – начало бурения" длиннее.

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То есть может во второй половине 2022 мы увидим "ускорение ускорения" бурения.

Третий лишний

Просто само по себе принудительное ограничение российского экспорта энергоносителей мало что дает. Важно, чтобы рыночную долю России отобрал кто-то другой.

Чтобы долгосрочно Россия оказалась в ситуации, когда ее энергоносители просто никому не нужны, потому что у них самая высокая себестоимость (за счет разного рода санкций, в том числе "репутационных", и за счет технологической отсталости).

Именно поэтому выглядит так, что нефтяное эмбарго вероятно прекрасно сработает довольно быстро.

Что с газом

А вот газовое эмбарго так быстро ввести не получится. На рынке газа большинство российского газа быстро заместить не получится.

При этом при планомерной работе на протежении где-то двух лет на рынке газа можно достичть тоже прекрасного результата, причем даже более проблемного для России.

Очень важно, что события сейчас разворачиваются на фоне зеленого перехода То есть и по газу, и по нефти ожидается, что объем рынка довольно скоро начнет сокращаться и вопроса: "а хватит ли в мире запасов нефти и газа?" больше на повестке дня нет.

Ушедшего продавца нефти и газа в принципе долгосрочно заместить не сложно в глобальном масштабе.

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