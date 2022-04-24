Нефтяное эмбарго – вопрос недель, – Ермак

В Евросоюзе идут переговоры по запрету импорта российской нефти. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что из Франции "раздаются положительные сигналы" по нефтяному эмбарго.

Сейчас продолжаются дискуссии о нефтяном эмбарго среди стран-членов ЕС, поскольку пока не все выступают за запрет импорта российского "черного золота". Однако Андрей Ермак убежден, что в ближайшие недели ЕС запретит импорт российской нефти.

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Эмбарго на нефть в ближайшие недели

Андрей Ермак процитировал министра экономики Франции Бруно Ле Мера, заявившего, что ЕС уже в ближайшие недели может ввести эмбарго на российскую нефть.

Министр экономики этого государства (Франции – 24 канал) Бруно Ле Мер утверждает, что страны-члены ЕС в ближайшее время примут решение о прекращении импорта российской нефти. И этот вопрос решится в течение нескольких недель,

– отметил Ермак.

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