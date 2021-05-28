Нефтегазовые гиганты должны сократить выбросы углекислого газа – Голос Америки

Сразу 3 нефтегазовых гигантов ExxonMobil, Chevron и Dutch Shell на этой неделе оказаться в центре внимания СМИ в контексте преодоления изменения климата. 26 мая суд в Гааге вынес решение, которым обязал одну из крупнейших нефтяных компаний мира ввести изменения.

Говорится о корпорации Royal Dutch Shell, которая к 2030 году на 45% должна сократить выбросы углекислого газа. Такие требования соответствуют целям Парижского климатического соглашения.

Интересно Байден обсудит с Путиным вопрос Украины во время встречи – Голос Америки

Экоинициатива "Зеленые лодки"

Власти Вашингтона вместе с активистами экологического движения запустили в столице новый проект под названием "Зеленые лодки". Он призван очистить реку Анакостия. Для сбора мусора волонтеры могут бесплатно использовать лодку или каяк.

G7 отреагировали на задержание Протасевича

Страны "Большой семерки" требуют немедленного и безусловного освобождения белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича и других журналистов и политических заключенных, удерживаемых в Беларуси. Соответствующее заявление разместили на сайте Государственного департамента США. Его поддержали министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

К теме "Большая семерка" осудила действия Беларуси по самолету с Романом Протасевичем

Американцам не рекомендуют ездить в Беларусь

Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок в Беларусь. Им не следует посещать Беларусь по причине "произвольного применения законов, риска задержания и COVID-19".

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 27 мая: смотрите видео