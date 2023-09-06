Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, эксперт в области нефти и газа, филолог, журналист, историк, востоковед Михаил Крутыхин. Он объяснил, почему покупатели российской нефти массово возвращаются к старым поставщикам.

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Что будет с российской нефтью

В России нет нефтехранилищ, чтобы создавать стратегический резерв как в других странах, например Соединенных Штатах, Китае и т.д. Страна-террорист никогда не создавала стратегический резерв, ведь еще руководство Советского Союза считало, что если у них есть большие запасы нефти, то пусть они хранятся под землей, а при необходимости их изымут.

Однако ситуация поменялась. В России сокращается экспорт не только из-за того, что Кремль "солидарен" с партнерами по альянсу ОПЕК+, чтобы поддерживать цены на мировом рынке, а прежде всего из-за того, что у страны-агрессора падает добыча нефти.

Истощаются старые месторождения, где еще можно получить нефть с низкой себестоимостью. Оттуда ее усиленно выкачивают, закачивают воду для того, чтобы вытеснять нефть. Бурят новые скважины, но рентабельной нефти становится все меньше и меньше,

– отметил Крутихин.

В сухом остатке в России остается немного нефти, которую можно с прибылью экспортировать.

Какая причина дефицита топлива на российских АЗС: смотрите видео

Дефицит на АЗС

Объемы добычи нефти сокращаются при уменьшении экспорта так, что ее не хватает даже для удовлетворения собственных нужд. Меньше нефти идет на нефтеперерабатывающие заводы, в результате чего возникает дефицит на АЗС.

Сначала на юге России и в аннексированном Крыму, где топливо очень поглощают военные, теперь дефицит возникает и в центре страны. Поступают сообщения с Дальнего Востока, что там тоже перебои в снабжении топливом,

– сказал эксперт в области нефти и газа.

Пока топливо исправно поступает военным благодаря тому, что возникает дефицит на заправках для гражданских. В России все деньги и ресурсы преимущественно идут на войну, а не на то, чтобы повысить производство не военных товаров или социальные нужды населения. Как заметил Крутихин, рублей становится все больше, а их цена все ниже.

Покупать у России невыгодно

Сначала, когда только возникло ограничение цены за российскую нефть в 60 долларов за баррель, появились новые покупатели, например Индия. А тут она вдруг бросилась и решила покупать у традиционных поставщиков из Персидского залива в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ.

Тем более цена на российскую нефть стала расти, а танкеры не сильно хотят заходить в российские порты, где их нагружают, ведь военная обстановка в Черном море стала неблагоприятная и страховые компании повысили тарифы ставок страхования,

– добавил эксперт в области нефти и газа.

Индийские покупатели нефти решили вернуться к старым поставщикам, ведь покупать у России стало экономически невыгодно. В то же время российских продавцов не устраивают рупии, которые они накапливают в банках, а конвертировать их в доллары и купить на них все равно ничего не могут.

С экспортом российской нефти появляются вопросы. Он сократился примерно на 1 миллион баррелей в сутки с начала года. Сейчас заменить Индию на другие страны, куда отправлять российскую нефть, невозможно. Я таких кандидатов не вижу,

– подчеркнул Крутихин.

Китай вернулся со своими закупками российской нефти на прежний довоенный уровень. Ведь Пекину тоже не выгодно таскать российскую нефть из Черного и Балтийского моря через Суэцкий канал. Гораздо проще покупать у Ирана контрабандную нефть. К тому же Тегеран дает хорошие скидки.

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