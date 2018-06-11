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Негативная PR-кампания: Холодницкий прокомментировал дело против него

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Я не хочу вмешиваться в рассмотрение этого дела, но то, что квалификационная комиссия уже 2 месяца рассматривает эту жалобу, означает, что никакого решения не передали.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал председатель САП Назар Холодницкий.

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"Почему это так? Нужно судить по PR-кампании, которая была создана в начале. Искажение слов, демонстрация нарезок и формирование негативного общественного мнения. Но если брать во внимание юридическую и моральную сторону этого дела, то можно сделать выводы совершенно противоположные, я свои показания дал, контраргументы на бессмысленные обвинения Сытника – тоже. Эти жалобы абсолютно идентичны, даже ошибки грамматические те же, что не может не вызывать подозрения ", – заявил председатель.

Он также рассказал о несоответствиях в жалобах, в которых его обвиняют.

В одной из жалоб говорится, что я по мнению жалобщика злоупотреблял своим служебным положением. Отправил в полицию за неуплату налогов ООО Авангард. ГПУ и НАБУ говорят, что это нарушение, но через несколько дней после подачи жалоб, детектив НАБУ обжаловал мое постановление, но Луценко признал, что оно законно и не подлежит отмене,
– отметил Холодницкий.

По его словам он ждет правовую оценку от дисциплинарной комиссии и тогда решит, что делать дальше.

Напомним, 30 марта Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности его заместителя и главы САП. Назара Холодницкого обвиняют в разглашении тайны следствия. Он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.

Теги: Новости политики Новости Украины НАБУ ГПУ САП Назар Холодницкий
Источник: 24 Канал
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