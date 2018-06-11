Негативна PR-кампанія: Холодницький прокоментував справу проти нього

Я не хочу втручатися в розгляд цієї справи, але те, що кваліфікаційна комісія вже 2 місяці розглядає цю скаргу, означає, що рішення ніякого не передано.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів голова САП Назар Холодницький.

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"Чому це так? Потрібно судити по PR-кампанії, яка була створена на початку. Перекручення слів, демонстрація нарізок і формування негативної суспільної думки. Але якщо брати до уваги юридичну і моральну сторону цієї справи, то можна зробити висновки геть протилежні, я свої свідчення надав, контраргументи на безглузді звинувачення Ситника – теж. Ці скарги абсолютно ідентичні, навіть помилки граматичні ті самі, що не може не викликати підозри", – заявив голова.

Він також розповів про невідповідності у скаргах, у яких його звинувачують.

В одній з скарг йдеться, що я на думку скаржника зловживав своїм службовим становищем. Відправив у поліцію по не сплаті податків ТОВ Авангард. ГПУ і НАБУ кажуть, що це порушення, але через декілька днів після подання скарг, детектив НАБУ оскаржив мою постанову, але Луценко визнав, що вона законна і не підлягає скасуванню,

– зазначив Холодницький.

За його словами він чекає на правову оцінку від дисциплінарної комісії і тоді вирішить, що робити далі.

Нагадаємо, 30 березня Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького з посади його заступника та глави САП. Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.