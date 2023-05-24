Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас армия России несет существенные потери на всех направлениях.
Читайте также Еще 400 оккупантов больше не будут бить своих жен: потери врага по состоянию на 24 мая
Простреливают руки или ноги
Вооруженные Силы Украины продолжают контрбатарейную борьбу.
Наши бойцы каждый день находят и уничтожают новые места базирования врага. В результате успешных действий украинской армии, россияне несут колоссальные потери.
По словам Гуменюк, у оккупантов снова активизировалось движение "навреди себе и поезжай домой".
"Они пытаются прострелить себе руки или ноги, чтобы перейти в категорию 300". Затем эвакуироваться в госпиталь и постепенно доползти до "поребрика", – сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг".
Гуменюк о потерях россиян и дефиците госпиталей: смотрите видео
Потери русской армии: последние новости
- Президент США Джо Байден сообщил, что Россия потеряла под Бахмутом больше 100 тысяч военных. Вероятно, говорится об убитых и раненых.
- Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что "никаких разногласий" между украинскими и американскими данными о потерях нет.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что главный подвиг героев Бахмута – это то, что они, по сути, уничтожили "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян.