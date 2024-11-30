Командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады “Рубеж” НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что нехватка личного состава является сейчас самой большой проблемой Сил обороны.

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Войску не хватает бойцов

"Я не знаю ни одного штата в армии, который бы был укомплектован на сто процентов. По меньшей мере, таких случаев не было в моем опыте", – рассказал военнослужащий.

Он в очередной раз призвал вступать желающих, в частности в бригаду "Рубеж". Ведь экипаж "Кара небесная" сейчас уничтожает за несколько дней больше личного состава врага, чем насчитывает их бригада.

Если каждое подразделение будет полностью укомплектован личным составом, то враг будет уничтожаться в десятки раз лучше. Это лишь подтверждает то, что личный состав является чрезвычайно ценным. Наших бойцов мы бережем максимально, и все офицеры пытаются сделать так, чтобы их бойцы были в безопасности и максимально качественно выполняли боевые задачи,

– отметил Отченаш.

Заметьте, в Reuters появилась статья, что якобы США давят на Украину с призывом рассмотреть возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет, чтобы укрепить ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Запад побуждает Украину усилить мобилизацию.

Но, по словам Зеленского, проблема заключается именно в том, чтобы дать военнослужащим необходимое оружие и технику, а не в количестве имеющихся войск. Он отметил, что Украина просила вооружить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад укомплектовал только две с половиной бригады.