Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади “Рубіж” НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що брак особового складу є наразі найбільшою проблемою Сил оборони.

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Війську не вистачає бійців

"Я не знаю жодного штату у війську, який би був комплектований на сто відсотків. Щонайменше, таких випадків не було в моєму досвіді", – розповів військовослужбовець.

Він вчергове закликав долучатися охочих, зокрема до бригади "Рубіж". Адже екіпаж "Кара небесна" наразі знищує за кілька днів більше особового складу ворога, ніж налічує їхня бригада.

Якщо кожен підрозділ буде вповні укомплектований особовим складом, то ворог буде знищуватись в десятки разів краще. Це лише підтверджуватиме те, що особовий склад є надзвичайно цінним. Наших бійців ми бережемо максимально, і всі офіцери намагаються зробити так, щоб їхні бійці були в безпеці і максимально якісно виконували бойові завдання,

– зауважив Отченаш.

Зауважте, в Reuters з'явилася стаття, що нібито США тиснуть на Україну з закликом розглянути можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років, аби зміцнити ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Захід спонукає Україну посилити мобілізацію.

Але, за словами Зеленського, проблема полягає саме в тому, щоб дати військовослужбовцям необхідну зброю та техніку, а не в кількості наявних військ. Він зауважив, що Україна просила озброїти 10 військових бригад для протистояння російській агресії, проте Захід укомплектував лише дві з половиною бригади.