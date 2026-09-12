Украине зимой требуется до 120 ракет Patriot ежемесячно для защиты от баллистических ракет, – Зеленский

Украине на зимний период необходимы ежемесячные поставки 100 – 120 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot с целью отражения баллистических атак со стороны России. По расчетам Сил обороны, получение такого объема оборонного вооружения является критически важной задачей на фоне наращивания противником ракетного производства.

О насущной потребности государства в зенитных ракетах рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Deutsche Welle во время визита на канадскую военную базу Норт-Бэй.

Что сказал Зеленский о дефиците ракет для Patriot?

По данным главы государства, Россия производит примерно 140 баллистических ракет в месяц. Для их эффективного уничтожения по стандартам НАТО необходимо соотношение 1 к 2, что требует 280 ракет-перехватчиков, однако такое количество пока недостижимо.

Я хочу иметь 100 – 120 ракет на эти сложные месяцы, особенно на холодные месяцы,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинская сторона рассматривает возможность получения вооружения со складов или непосредственно с производственных линий в США. Также продолжаются переговоры о поставках со странами Ближнего Востока.

Напомним, в течение текущего года Украина получила в три раза меньше ракет для защиты от баллистических угроз по сравнению с предыдущим годом. Главной причиной сокращения поставок партнеры называют обострение боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее издание Financial Times отмечало, что США были вынуждены ограничить передачу 300 ракет для Patriot с целью сохранения собственных резервов на фоне конфликта с Ираном. Несмотря на это, недавно украинские военные получили новые партии средств ПВО, в частности комплексы Crotale и ракеты AIM для систем NASAMS.

Стоит отметить, что Украина усиливает противовоздушную оборону в преддверии осени и зимы и заключает контракты на поставку около 1 тысячи ракет для систем Patriot при поддержке партнеров и благодаря позиции ЕС. Министр обороны Евгений Хмара призвал союзников передать часть ракет из своих запасов уже сейчас, поскольку основные поставки ожидаются только в ближайшие годы. Также Украина нуждается в ракетах "воздух-воздух" и ПЗРК для противодействия реактивным "Шахедам".

Параллельно о дополнительной помощи объявила Великобритания, а Германия подтвердила передачу ракет-перехватчиков PAC-2 непосредственно из запасов Бундесвера. Кроме того, партнеры работают над проектами по увеличению производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса.

Франция совместно с Италией продолжает подготовку к передаче Украине системы ПВО SAMP/T и ракет Aster. В Париже подчеркнули, что Украине нужны как Patriot, так и другие системы ПВО.