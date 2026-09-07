Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами вместе со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает 24 Канал.

Какие основные проблемы обозначил Зеленский?

Глава государства обозначил ключевые оборонные потребности страны.

Наше слабое место – это противоракетные возможности, –

констатировал Владимир Зеленский.

По словам президента, Украина в контексте усиления защиты должна решить несколько критически важных вопросов. С этой целью в ближайшее время запланированы важные международные встречи в Норвегии и Канаде.

В то же время украинская сторона рассчитывает на существенное расширение мощностей американского оборонно-промышленного комплекса уже в 2027 году.

Мы на это рассчитываем. В любом случае – дай Бог, война закончится, но нам это понадобится,

– подчеркнул президент Украины.

Напомним, Украина и США активизировали работу над лицензией на производство ракет для систем ПВО Patriot. По словам члена Республиканской партии США Бориса Пинкуса, стороны уже готовят техническую документацию, определяют место для будущего производства и договариваются, какие компоненты ракет будут изготавливать в Украине. Ожидается, что это поможет ускорить производство ракет и частично разгрузить американские оборонные предприятия.

Кроме того, по словам Пинкуса, речь идет о взаимном сотрудничестве. Украина может передать США опыт в сфере антидроновых технологий, в частности систему DELTA, а взамен получить доступ к производству ракет Patriot. Он отметил, что американская сторона заинтересована в украинских разработках.

К слову, экс-министр обороны Михаил Федоров предложил США обмен: он готов помочь в создании "армии дронов" в обмен на американские ракеты-перехватчики Patriot, необходимые Украине для усиления ПВО. По его словам, украинский опыт в разработке беспилотников может пригодиться союзникам.