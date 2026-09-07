Про це Володимир Зеленський час спілкування з журналістами разом зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, передає 24 Канал.

Які головні проблеми окреслив Зеленський?

Глава держави окреслив ключові оборонні потреби країни.

Наше слабке місце – це антибалістичні можливості, –

констатував Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна в контексті посилення захисту має закрити кілька критичних питань. Із цією метою незабаром заплановано важливі міжнародні зустрічі у Норвегії та Канаді.

Водночас українська сторона розраховує на суттєве розширення потужностей американського оборонно-промислового комплексу вже у 2027 році.

Ми на це розраховуємо. В будь-якому випадку – дасть бог, закінчиться війна, але нам це знадобиться,

– наголосив президент України.

Нагадаємо, Україна та США активізували роботу над ліцензією на виробництво ракет для систем ППО Patriot. За словами члена Республіканської партії США Бориса Пінкуса, сторони вже готують технічну документацію, визначають місце для майбутнього виробництва та домовляються, які компоненти ракет виготовлятимуть в Україні. Очікується, що це допоможе прискорити виробництво ракет і частково розвантажити американські оборонні підприємства.

Крім того, за словами Пінкуса, йдеться про взаємну співпрацю. Україна може передати США досвід у сфері антидронових технологій, зокрема системи DELTA, а натомість отримати доступ до виробництва ракет Patriot. Він зазначив, що американська сторона зацікавлена в українських розробках.

До слова, ексміністр оборони Михайло Федоров запропонував США обмін: він готовий допомогти у створенні "армії дронів" в обмін на американські ракети-перехоплювачі Patriot, необхідні Україні для посилення ППО. За його словами, український досвід у розвитку безпілотників може бути корисним союзникам.