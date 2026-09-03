Член Республіканської партії Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що обіцяна ліцензія на виробництво ракет Patriot уже перебуває в роботі української та американської делегацій у США. За його словами, наразі сторони активували підготовку технічної документації та вибирають локації для майбутніх потужностей.

Як планують прискорити виробництво?

Борис Пінкус наголосив, що на початковому етапі йдеться про розгортання випуску окремих компонентів до ракет безпосередньо в Україні. Це дозволить суттєво розвантажити американські оборонні підприємства.

Обіцянка Трампа надати ліцензію на Patriot Україні в роботі. Наразі опрацьовується технічна документація. Ба більше, тривають серйозні розмови про вибір місця в Україні, де вони вироблятимуться. Уже домовлено, які комплектуючі до ракет виготовлятимуться в Україні. Вони звільнять низку виробництв У США з метою прискорення виробництва цих ракет загалом,

– зазначив республіканець.

Він підкреслив, що процес вимагає певного часу, однак юридичні та технічні кроки вже реалізуються спільно з американською стороною.

Республіканець розповів про перебіг процесу з надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot: дивіться відео

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон і Київ дійсно ведуть перемовини щодо надання ліцензій для самостійного виготовлення ракет. Водночас він зауважив, що будівництво відповідних заводів є тривалим процесом і вимагатиме років.

Щоб закрити поточні потреби, Україна розглядає можливість використати кошти європейського кредиту для закупівлі протибалістичних ракет PAC-3 MSE безпосередньо у виробника.