Я разобьюсь об стену, но найду возможности все решить, – Садовый о задержках выплат Казначейством

Проблема задержки выплат со стороны Казначейства ставит под угрозу работу коммунальных служб и выплату заработной платы работникам. В случае возникновения критической ситуации местные власти готовы реализовать план "Б", чтобы люди получили свои честно заработанные деньги.

Об этом в эфире 24 Канала заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Почему порядок выплат в стране необходимо изменить?

Как отмечает мэр, в Украине остро стоит вопрос очередности государственных выплат, ведь в настоящее время оплата труда рядовых работников, в частности дворников и водителей общественного транспорта, оказалась не на первом месте. В то же время содержание чиновников и народных депутатов осуществляется в автоматическом режиме.

Существующий порядок финансирования вызывает серьезное возмущение, поскольку заработная плата министра или депутата Рады выплачивается в приоритетном порядке, тогда как базовые потребности коммунальных служб отходят на второй план. Оплата труда должностных лиц должна быть перенесена в другую очередь, чтобы процесс был справедливым для всех граждан.

Поставить зарплату министров и депутатов на третью очередь – тогда это будет почетно, и мэров туда поставить, пожалуйста, тогда это будет почетно,

– подчеркивает мэр Львова.

Если руководство государства или органов власти оказывается некомпетентным в решении подобных проблем, его необходимо менять. Не существует вопросов, которые невозможно решить, ведь ежедневно возникают тысячи вызовов, с которыми справляются другие страны.

Как выплатить деньги дворникам и водителям?

Из-за блокировки казначейских платежей возникает риск, что работники коммунальной сферы и водители маршрутов просто откажутся выходить на работу. Ответом на такую обеспокоенность является четкий план "Б", который заключается в поиске любых альтернативных путей для обеспечения выплат работникам, несмотря на все бюрократические препятствия.

Я разобьюсь об стену, но я выйду из этой ситуации и найду возможность выплатить людям деньги, через немогу,

– уверяет Андрей Садовый.

Он добавил, что подобные проблемы с Казначейством уже возникали десятки раз.

Однако в условиях войны допускать такие задержки недопустимо. Одним из возможных вариантов решения проблемы мог бы быть банковский кредит для города, но это влечет за собой новые риски: проценты по кредиту и будущие претензии со стороны прокуратуры, поскольку фактически средства на счетах города есть, но они заблокированы.

Нынешняя блокировка платежей выглядит как ручное управление, при котором отсутствуют легитимные документы, объясняющие решение Казначейства. Такая ситуация абсурдна, ведь местные бюджеты направляют значительную долю средств на поддержку Вооруженных Сил Украины и закупку оборудования для военных.