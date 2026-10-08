Про це в ефірі 24 Каналу наголосив мер Льова Андрій Садовий.

Чому черговість виплат у державі необхідно змінити?

Як зазначає міський голова, в Україні гостро стоїть питання черговості державних виплат, адже наразі оплата праці звичайних робітників, зокрема двірників та водіїв громадського транспорту, опинилася не на першому місці. Водночас утримання чиновників і народних депутатів здійснюється в автоматичному режимі.

Існуючий порядок фінансування викликає серйозне обурення, оскільки заробітна плата міністра чи депутата Верховної Ради виплачується пріоритетно, тоді як базові потреби комунальних служб відсуваються на задній план. Оплата праці посадовців має бути перенесена в іншу чергу, аби процес був справедливим для всіх громадян.

Поставити зарплату міністрів і депутатів на третю чергу, тоді це буде почесно, і мерів туди поставити, будь ласка, тоді це буде почесно,

– наголошує мер Львова.

Якщо керівництво держави чи органів влади виявляється некомпетентним у розв'язанні подібних проблем, його необхідно змінювати. Не існує питань, які неможливо вирішити, адже щодня виникають тисячі викликів, із якими справляються інші країни.

Як виплатити гроші двірникам та водіям?

Через блокування казначейських платежів виникає ризик, що робітники комунальної сфери та водії маршрутів просто відмовляться виходити на роботу. Відповіддю на таке занепокоєння є чіткий план "Б", який полягає у пошуку будь-яких альтернативних шляхів для забезпечення виплат працівникам, незважаючи на всі бюрократичні перешкоди.

Я розіб'юся об стінку, але я вийду з тої ситуації, і я знайду можливості для людей заплатити кошти через неможу,

– запевняє Андрій Садовий.

Він додав, що подібні проблеми з Казначейством уже виникали десятки разів.

Проте в умовах війни допускати такі затримки неприпустимо. Одним із можливих варіантів вирішення проблеми міг би бути банківський кредит для міста, але це тягне за собою нові ризики: відсотки за кредитом та майбутні претензії з боку прокуратури, оскільки фактично кошти на рахунках міста є, але вони заблоковані.

Нинішнє блокування платежів виглядає як ручне управління, коли відсутні легітимні документи, що пояснюють рішення Казначейства. Така ситуація є абсурдною, адже місцеві бюджети спрямовують значний відсоток коштів на підтримку Збройних Сил України та закупівлю обладнання для військових.