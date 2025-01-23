Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Безуглой в телеграмме и сообщение Неижпапы в фейсбуке.

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Командующий ВМС ответил Безуглой на упреки о "премиях генералитета"

В среду, 22 января, Марьяна Безуглая опубликовала скриншоты документов о денежных премиях, назвав их "премиями генералитета".

"Кстати, о премиях генералитета. "Укрпочта", плачешь?", – так подписала свое сообщение нардеп.

Неижпапа отметил, что, увидев "упоминание о себе в одном из обнародованных документов в социальной сети", считает целесообразным прокомментировать использование годового премиального фонда.

Он отметил, что "для поддержки военнослужащих Законом Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины" предусмотрены механизмы поощрения, среди которых есть и денежные премии. И это не просто формальное вознаграждение, а способ поблагодарить за их преданность, настойчивость и стремление стать надежной опорой нашего государства".

"Как Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, по представлению командиров я имею полномочия поощрить военнослужащих денежными премиями. Так, прошлом году фонд в размере 1,2 миллиона гривен позволил премировать 223 военнослужащих ВМС ВС Украины всех категорий – матросы, сержанты, старшины и офицеры, – рассказал командующий ВМС.

Он добавил, что под его командованием находятся десятки тысяч военнослужащих.

"Мы подходим к этому вопросу ответственно и прозрачно. Поэтому не нужно искать измены там, где ее нет. А относительно моих доходов в должности Командующего ВМС ВС Украины, то все они отражены в официальной декларации, доступной для публичного просмотра", – говорится в сообщении.