Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Безуглої в телеграмі та допис Неїжпапи у фейсбуці.

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Командувач ВМС відповів Безуглій на закиди про "премії генералітету"

У середу, 22 січня, Марʼяна Безугла опублікувала скриншоти документів про грошові премії, назвавши їх "преміями генералітету".

"До речі, про премії генералітету. "Укрпошта", плачеш?", – так підписала свій допис нардепка.

Неїжпапа зазначив, що, побачивши "згадку про себе в одному з оприлюднених документів у соціальній мережі", вважає за доцільне прокоментувати використання річного преміювального фонду.

Він зазначив, що "для підтримки військовослужбовців Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" передбачено механізми заохочення, серед яких є й грошові премії. І це не просто формальна винагорода, а спосіб подякувати за їхню відданість, наполегливість та прагнення стати надійною опорою нашої держави".

"Як Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, за поданням командирів я маю повноваження заохотити військовослужбовців грошовими преміями. Так, минулого року фонд у розмірі 1,2 мільйона гривень дозволив преміювати 223 військовослужбовці ВМС ЗС України всіх категорій – матроси, сержанти, старшини та офіцери, – розповів командувач ВМС.

Він додав, що під його командуванням знаходяться десятки тисяч військовослужбовців.

"Ми підходимо до цього питання відповідально та прозоро. Тому не потрібно шукати зради там, де її немає. А щодо моїх доходів на посаді Командувача ВМС ЗС України, то всі вони відображені в офіційній декларації, доступній для публічного перегляду", – йдеться у повідомленні.