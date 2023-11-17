Неизвестно, почему суд отказал в экстрадиции Жеваго, но он не политический беженец, – Гутовская

Аргументы бизнесмена Константина Жеваго во французском суде, что он якобы является политическим беженцем, не имеют никаких оснований.

Об этом заявила директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская.

Так выглядит, что французский суд отказал Украине в экстрадиции Константина Жеваго. Об этом решении стало известно буквально недавно. Я не видела и не знакомилась с текстом решения, поэтому откомментирую достаточно ограниченно. Действительно, якобы французский суд, исходя из комментариев в публичной плоскости, в западных медиа и некоторых украинских медиа отказал Украине в экстрадиции Жеваго по основаниям того, что в Украине не будут обеспечены права Жеваго и он будет подвергаться определенным угрозам его жизни и здоровью" , – рассказала она.

Гутовская отметила, что в Украине многие миллионы граждан находятся под угрозой из-за войны.

"Я не вижу никаких оснований, почему у господина Жеваго должны быть какие-то преференции, почему его жизнь якобы важнее жизни каких-либо других лиц, находящихся на территории Украины, в частности, подозреваемых или лиц, отбывающих наказание и т.д.", – подчеркнула она.

По словам Гутовской, аргумент, использованный Жеваго, прежде всего, "отвратителен". Поскольку он поставил свою жизнь выше жизни других украинцев.

"По другим его аргументам, что он якобы политический беженец, его преследует здесь действующая власть... У этого аргумента нет никаких оснований по моему мнению. Потому что WWRT имеет иск против Константина Жеваго в английском суде, который рассматривается в Высоком суде. Это иск. на около 70 млн фунтов за мошенничество, его обвиняют в гражданском мошенничестве и нанесении ущерба кредиторам в том, что он специально вывел кредитные средства, которые должны быть возвращены. личность Жеваго, так и о его действиях", – объяснила она.

Гутовская подчеркнула, что Жеваго не является оппозиционным политиком, а лицом, занимающимся бизнесом и ведущим "международный стиль жизни". А даже находясь в статусе нардепа, не был активным политиком. Поэтому это не является политическим преследованием.

"Олигарх – не равен "политический беженец". Это не о Жеваго. Почему и как были представлены доказательства Жеваго и его защитой, что суд Франции обратил на это внимание – это большой вопрос. Мы обязательно подробно изучим текст решения французского суда", – добавила директор WWRT.



Гутовская также отметила, что Жеваго в суде Англии и Франции говорит противоположные вещи. Во Франции говорит, что не желает возвращаться в Украину и быть экстрадированным, а в Англии говорит, что наоборот очень хочет в Украину.



"Мы работаем над тем, чтобы закрыть еще одно соглашение по другим долгам Жеваго. Это долги связанные с Ferrexpo. Еще есть одна группа лиц, которая имеет свой кейс против Жеваго, помочь представить их интересы. Есть некоторая другая работа, пов' связана с происходящим и происходящим в Ferrexpo", – подытожила она.



Напомним, в конце сентября 2019 следователи ДБР заочно вручили подозрение экснардепу Константину Жеваго по делу о растрате 2,5 млрд грн средств банка "Финансы и кредит". В июле 2021 года Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.

28 декабря 2022 года в прошлом году по запросу украинской стороны Жеваго задержали на французском горнолыжном курорте Куршевель. Тогда суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго, сообщали в ДБР. Но дальше суд освободил бизнесмена под залог в 1 млн евро, а затем отказал в его экстрадиции.

Впоследствии стало известно, что французский суд окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго.