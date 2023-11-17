Про це заявила директор та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська.

"Так виглядає, що французький суд відмовив Україні в екстрадиції Костянтина Жеваго. Про це рішення стало відомо буквально нещодавно. Я не бачила та не ознайомлювалася із текстом рішення, тому відкоментую досить обмежено. Дійсно, буцімто французький суд, виходячи з коментарів у публічній площині, в західних медіа та в деяких українських медіа відмовив Україні в екстрадиції Жеваго з підстав того, що в Україні не будуть забезпечені права Жеваго та він піддаватиметься певним загрозам його життю і здоров'ю", – розповіла вона.

Гутовська зазначила, що в Україні багато мільйонів громадян перебувають під загрозою через війну.

"Я не бачу жодних підстав, чому в пана Жеваго мають бути якісь преференції, чому його життя буцімто важливіше за життя якихось інших осіб, які перебувають на території України, зокрема, підозрюваних чи осіб, які відбувають покарання тощо", – наголосила вона.

За словами Гутовської, аргумент, використаний Жеваго, перш за все, "огидний". Оскільки він поставив своє життя вищим за життя інших українців.

"Щодо інших його аргументів, що він буцімто політичний біженець, його переслідує тут чинна влада... Цей аргумент не має жодних підстав на мою думку. Тому що WWRT має позов проти Костянтина Жеваго в англійському суді, який розглядається у Високому суді. Це позов на близько 70 млн фунтів за шахрайство. Його звинувачують у цивільному шахрайстві та завдання шкод кредиторам у тому, що він спеціально вивів кредитні кошти, які має бути повернуто. За час розслідування цієї справи у Високому суді Англії ми зібрали значну кіль-кість доказів як про особу Жеваго, так і про його дії", – пояснила вона.

Гутовська наголосила, що Жеваго не є опозиційним політиком, а є особою, яка займається бізнесом та веде "міжнародний стиль життя". А навіть перебуваючи у статусі нардепа не був активним політиком. Тому це точно не є політичним переслідуванням.

"Олігарх – не дорівнює "політичний біженець". Це не про Жеваго. Чому та як було представлено докази Жеваго та його захистом, що суд Франції звернув на це увагу – це велике питання. Ми обов'язково детально вивчимо текст рішення французького суду", – додала директор WWRT.



Також Гутовська відзначила, що Жеваго в суді Англії та Франції каже протилежні речі. У Франції – каже, що не бажає повертатися до України та бути екстрадованим, а в Англії – каже, що навпаки дуже хоче в Україну.



"Ми працюємо над тим, щоб закрити ще одну угоду з інших боргів Жеваго. Це є борги пов'язані з Ferrexpo. Ще є одна група осіб, яка має свій кейс проти Жеваго, допомогти представити їхні інтереси. Є деяка інша робота, пов'язана з тим, що відбувається та відбувалося у Ferrexpo", – підсумувала вона.



Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

28 грудня 2022 року минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР. Але далі суд звільнив бізнесмена під заставу 1 млн євро, а потім відмовив у його екстрадиції.

Згодом стало відомо, що французький суд остаточно відмовив Україні в екстрадиції Жеваго.