Неизвестно, сколько жертв в Северодонецке в тех районах, где засели оккупанты, – Гайдай

Российские оккупанты штурмуют Северодонецк. Им удалось зайти в определенные районы города, где снимают постановочные видео. Однако сколько погибших местных жителей есть в этих районах – неизвестно.

Каждый день россияне обстреливают Северодонецк, Лисичанск и окрестные селения. Только на утро 31 мая известно, что в результате обстрелов двое погибших и трое раненых в Лисичанске. О том, сколько погибших в Северодонецке, где продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, неизвестно.

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"Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики", – заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он привел данные, что только в результате обстрелов 30 мая в Северодонецке повреждены 12 домов, в Лисичанске - 12 и общепит, в Горном - девять и детский сад, в Тошковке, которую россияне штурмуют, - по меньшей мере шесть, в Нирково, Викторовке , Николаевцы – всего шесть.

Люди боятся за свою жизнь

По данным Сергея Гайдая, в Северодонецке остается ориентировочно 15 тысяч местных жителей. Они не смогли (или не захотели) уехать из города по разным причинам. Теперь многие из них становятся героями для российских пропагандистских видео. Глава Луганщины призывает не осуждать всех людей на этом видео.

"Наверное, многие из нас с возмущением пересматривали видео, где их радостно встречают местные. В основном, это постановочные сцены. Оставшиеся в городе тысячи боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче", – заявил Сергей Гайдай.

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Убийство французского журналиста

Хотя для жителей Лисичанска, по словам Сергея Гайдая, есть и нагляднейший пример, что с ними может сделать "русский мир". Речь идет о расстреле эвакуационного авто, в котором находился французский журналист . Он вместе с командой хотел снять материал об эвакуации мирного населения. Парень погиб на месте. Еще три человека, в частности, сопровождающие, раненые.

Из-за этого обстрела эвакуация была приостановлена.

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