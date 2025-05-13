Неизвестно, – Зеленский о визите Трампа в Турцию и "подписании соглашений"

Накануне Дональд Трамп заявил, что возможность полететь на встречу Украины и России в Стамбуле. Однако, пока Киев не имеет подтверждения о визите президента США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

Президент ответил на вопрос журналистки относительно намерения Дональда Трампа прилететь в Турцию и того, может ли быть подписано "какое-то соглашение" в Анкаре или Стамбуле.

Пока что мне это неизвестно. Это не проговаривается. А относительно подписания того или иного документа, – пока неизвестно,

– заявил Владимир Зеленский.