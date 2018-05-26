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Неизвестно, прибегала ли российская сторона к принудительному кормлению, – сестра Сенцова

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото из открытых источников

Состояние украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова остается стабильным, и у него нет цели прекращать голодовку.

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в эфире "Громадського радио".

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"На данный момент состояние Олега стабильное. На следующей неделе его посетит адвокат, тогда мы будем знать больше. Прекращать голодовку Олег не намерен. Пока что неизвестно, прибегала российская сторона к принудительному кормлению", — рассказала Каплан.

Кроме того, сестра режиссера в субботу, 26 мая, имела телефонный разговор с министром иностранных дел Павлом Климкиным. Последний заверил женщину, что поставит вопрос о голодовке Сенцова и освобождения украинских политзаключенных в ООН.

Напомним, кинорежиссер голодает за российской решеткой уже 13-й день. И поставил условие – будет голодать, пока не освободят всех 64-ех заключенных украинцев. В знак солидарности на этой неделе начал голодать и бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков. Он исчез в прошлом году в августе, за месяц его нашли в российском СИЗО в Брянске. Кроме того, в знак протеста уже более 2 месяцев голодает крымский фермер, активист Владимир Балух.

 

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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