Невідомо, чи вдавалася російська сторона до примусового годування, – сестра Сенцова

Стан українського політв'язня режисера Олега Сенцова залишається стабільним, і він не має на меті припиняти голодування.

Про це повідомила його сестра Наталія Каплан в ефірі "Громадського радіо".

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"На даний момент стан Олега стабільний. Наступного тижня його відвідає адвокат, тоді ми знатимемо більше. Припиняти голодування Олег не має наміру. Поки що невідомо, чи вдавалася російська сторона до примусового годування", — розповіла Каплан.

Крім того, сестра режисера у суботу, 26 травня, мала телефонну розмову з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Останній запевнив жінку, що поставить питання про голодування Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН.

Нагадаєємо, кінорежисер голодує за російськими ґратами вже 13-й день. І поставив умову – голодуватиме, поки не звільнять усіх 64-ох ув'язнених українців. На знак солідарності цього тижня почав голодувати і колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков. Він зник торік у серпні, за місяць його знайшли в російському СІЗО у Брянську. Крім того, на знак протесту вже понад 2 місяці голодує кримський фермер, активіст Володимир Балух.