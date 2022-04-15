Неизвестные в Киевской области за деньги предлагают обследование на взрывчатку: реакция ГСЧС

На Киевщине группа неизвестных ходит по домам и предлагает обследовать дома на наличие взрывоопасных предметов. Причем они просят за это деньги.

Также эти лица предлагают жителям Киевской области провести платное разминирование. Они представляются пиротехниками из ГСЧС.

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ГСЧС о мошенниках в Киевской области

В ГСЧС отметили, что их сотрудники, как и других украинских служб, не имеют никакого отношения к этим "проверкам". Кроме того, они осуждают какие-либо попытки заработать на человеческой беде.

Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и в порядке очередности!,

– добавили в ГСЧС.

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