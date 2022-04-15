Також ці особи пропонують жителям Київщини провести платне розмінування. Вони представляються піротехніками з ДСНС.

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ДСНС про шахраїв на Київщині

У ДСНС наголосили, що їхні співробітники, як й інших українських служб не мають жодного відношення до цих "перевірок". Крім того, вони засуджують будь-які намагання заробити на людській біді.

Усі роботи з розмінування виконуються нами безплатно, згідно з планами й в порядку черговості!,

– додали у ДСНС.

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