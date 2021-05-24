Неизвестные лица при содействии полиции заблокировали работу рынка "Столичный"

Работа крупнейшего сельскохозяйственного рынка страны "Столичного" 24 мая была заблокирована. Неизвестный позвонил в полицию и сообщила о том, что предприятие заминировано.

По словам журналистов, именно в этот день руководство рынка "Столичный" планировало объявить о восстановлении контроля над предприятием и возвращении к прозрачным принципам работы. После судебной тяжбы продолжительностью в год здесь должны были состояться исполнительные действия по описи имущества. Однако из-за сообщения о минировании уже с шести утра павильон окружила полиция.

"Руководство рынка уверено: это попытка бывших владельцев вернуть себе помещение. По их словам, в течение последнего периода рынок незаконно содержался группировкой. Сейчас один из совладельцев в международном розыске, а против другого открыто уголовное производство по факту доведения рынка до банкротства. Сейчас официальными владельцами рынка являются компании "Оилс" и "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный", однако им не дают работать", – говорится в сюжете.

По словам адвоката Олега Мусиенко, пока все исполнительные действия остановлены из-за того, что на территории предприятия, кроме полиции, появились люди, не имеющие к нему никакого отношения.

"Все исполнительные действия остановлены в связи с тем, что пришли неустановленные лица, называющие себя арендаторами, которые называют себя представителями ООО "Продовольственный Хаб Столичный". Однако эти лица не имеют никакого отношения к этому зданию", – отметил адвокат.

Юрист предприятия Дмитрий Кирюшин, который присутствовал на месте рассказал, что эти лица вместе с полицией пытались усложнить проведение исполнительных действий.

"Эти посторонние лица совместно с полицией пытаются усложнить проведение исполнительных действий, пока что исполнительные действия не проводятся, потому что, как сообщили, якобы заминирован павильон. Сейчас все исполнительные действия приостановлены, не понятно на какой срок", – добавил юрист.

Кроме блокировки территории, неизвестные лица, по словам адвоката, представителя ООО "Оилс" Павла Головко вели себя вызывающе и провоцировали драки. Однако правоохранители не только не задержали, но и сразу отпустили провокатора. В то же время были задержаны официальные представители службы охраны рынка.

"Основанием для задержания, как говорили представители правоохранительных органов, было непредъявление документов, несмотря на то, что документы предоставлялись. Поэтому возникают вопросы к их объективности. В то же время возле другого помещения рынка избили его бывшего директора, нанесли телесные повреждения. Мы обратились уже к правоохранителям для регистрации уголовного производства", – подчеркнул Головко.

По итогам следственных действий по выявлению взрывчатки, которые по словам журналистов, продолжались почти 10 часов, однако никакой взрывчатки не обнаружили. Все это время здание окружали неизвестные лица, которые в результате заблокировали помещение администрации.

"Полиция позволила работникам вернуться к работе. А также обеспечила беспрепятственный доступ неизвестными лицам, которых пустили с бокового входа и которые заблокировали помещение администрации. Именно этих людей ранее заметили среди участников перестрелки в Броварах, утверждает руководство рынка. И добавляет, что планирует обращаться в ГБР и надеется на полноценное возобновление работы уже в ближайшее время", – говорится в сюжете.