За словами журналістів, саме цього дня керівництво ринку "Столичний" планувало оголосити про відновлення контролю над підприємством та повернення до прозорих принципів роботи. Після судової тяганини довжиною в рік тут мали відбутись виконавчі дії щодо опису майна. Проте через повідомлення про мінування вже з шостої ранку павільйон оточила поліція.

"Керівництво ринку впевнене: це намагання колишніх власників повернути собі приміщення. За їхніми словами, впродовж останнього періоду ринок незаконно утримувався угрупованням. Нині один із співвласників у міжнародному розшуку, а проти іншого відкрито кримінальне провадження щодо доведення ринку до банкрутства. Зараз офіційними власниками ринку є компанії "ОІЛСІ" та "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний", проте їм не дають працювати", – мовиться в сюжеті.

За словами адвоката Олега Мусієнко, наразі усі виконавчі дії зупинені через те, що на території підприємства, крім поліції, з'явились люди, що не мають до нього жодного відношення.

"Усі виконавчі дії зупинено у зв'язку з тим, що прийшли невстановлені особи, які називають себе орендарями, називають себе представниками ТОВ "Продовольчий Хаб Столичний". Проте ці особи не мають жодного відношення до цієї будівлі", – зазначив адвокат.

Юрист підприємства Дмитро Кірюшин, що був присутній на місці розповів, що ці особи разом з поліцією намагались ускладнити проведення виконавчих дій.

"Ці сторонні особи спільно з поліцією намагаються ускладнити проведення виконавчих дій, наразі виконавчі дії не проводяться, тому що, як повідомили, буцімто заміновано павільйон. Наразі всі виконавчі дії призупинено, не зрозуміло на який термін", – додав юрист.

Крім блокування території, невідомі особи, за словами адвоката, представника ТОВ "ОІЛСІ" Павла Головка поводили себе зухвало й провокували бійки. Однак правоохоронці не тільки не затримали, а й відразу відпустили провокатора. Водночас були затримані офіційні представники служби охорони ринку.

"Підставою для затримання, як казали представники правоохоронних органів, було непред'явлення документів, незважаючи на те, що документи надавалися. Тому виникають питання до їхньої об'єктивності. У той же час біля іншого приміщення ринку побили його колишнього директора, нанесли тілесні ушкодження. Ми звернулися вже до правоохоронців для реєстрації кримінального провадження", – підкреслив Головко.

За підсумками слідчих дій щодо виявлення вибухівки, за словами журналістів, тривали майже 10 годин, однак жодної вибухівки не виявили. Весь цей час будівлю оточували невідомі особи, які в результаті заблокували приміщення адміністрації.

"Поліція дозволила працівникам повернутися до роботи. А також забезпечила безперешкодний доступ невідомими особам, яких пустили з бокового входу і які заблокували приміщення адміністрації. Саме цих людей раніше помітили серед учасників перестрілки в Броварах, стверджує керівництво ринку. Та додає, що планує звертатися до ДБР та сподівається на повноцінне відновлення роботи вже найближчим часом", – йдеться в сюжеті.