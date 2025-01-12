В результате пожара во дворе дома по Таганрогской улице никто не пострадал. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

По словам очевидцев, автомобиль находился в пользовании помощника командующего войсками Южного военного округа по физической подготовке – Александра Шутовского.

Однако официально личность владельца не разглашается.

Транспортное средство получило значительные повреждения, а местная полиция проводит проверку. Главная версия – поджог, поэтому российские правоохранители пытаются установить личность поджигателя и его мотивы.

К слову, 3 января 2025 года в населенном пункте Шуя Ивановской области России подорвали капитана Константина Нагайко. Он был причастен к ракетным ударам по гражданским объектам в Сумской и Харьковской областях, в частности к удару в Грозе, где погибло 59 гражданских. В результате взрыва Нагайко получил множественные осколочные поражения фактически всех органов, в частности, мозга.